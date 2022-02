Com 82%, Liliana Almeida foi a concorrente mais votada pelos espectadores e abandonou o "Big Brother Famosos", da TVI, este domingo, dia 20 de fevereiro. Já Kasha (18%), cantor dos D.A.M.A, foi o segundo concorrente mais votado.

A gala do reality show dominou as conversas no Twitter em Portugal e hashtag do programa da TVI chegou aos primeiros lugar do top dos assuntos mais comentados a rede social. A expulsão de Liliana, os comentários de Ana Garcia Martins (A Pipoca Mais Doce), o desabafo de Mário Jardel e as polémicas da semana deram que falar.

O desafio lançado pelo 'Big' a Jardel também foi um dos temas mais comentados. Na gala, o antigo jogador teve de elogiar Cristina Ferreira ("Cristina, you are is so beautiful") sempre que ouvisse o seu nome.

A final do "Big Brother Famosos" está marcada para sábado, dia 27 de fevereiro, na TVI. "A grande final não será no próximo domingo… famílias têm os vossos queridos um dia mais cedo. A grande final será no próximo sábado", revelou Cristina Ferreira.

Leia as reações: