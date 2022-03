Para quem se recorda da célebre frase do final do primeiro "Regresso ao Futuro" (1985), pode-se dizer que Christopher Lloyd se prepara para ir, sem o DeLorean, a outro sítio onde também não são precisas estradas: a "galáxia muito, muito distante".

Já em rodagem na Califórnia com Pedro Pascal, Carl Weathers e Giancarlo Esposito, a terceira temporada de "The Mandalorian" vai contar com a participação do ator de 83 anos que deu vida ao célebre cientista viajante no tempo Dr. Emmett Brown na trilogia "Regresso ao Futuro" (1985-1990).

Segundo a revista The Hollywood Reporter, não há detalhes sobre a sua personagem, mas a participação é descrita como a de um "convidado", como aconteceu com outro ator icónico da ficção científica no cinema: Michael Biehn, o célebre ator de "Exterminador Implacável" e "Alien", entrou num importante episódio da segunda temporada.

"The Mandalorian" foi a primeira série "Star Wars" produzida para o Disney+ e ajudou a aumentar o número de subscrições com o seu lançamento em novembro de 2019. Não é conhecida a data de estreia da terceira temporada.

A 25 de maio chega a nova série na "galáxia muito, muito distante": o elenco de "Obi-Wan Kenobi" junta, entre outros, Ewan McGregor, Hayden Christensen, Joel Edgerton, Rupert Friend e Sung Kang.