Manuel Luís Goucha diz adeus a "Você na TV", que está no ar há 16 anos, no dia 31 de dezembro. Para as últimas semanas, a TVI preparou várias emissões especiais do talk show.

"Ao longo dos últimos 16 anos, o 'Você na TV' foi palco para muitos artistas, para muitos negócios, brincadeiras e, sobretudo, histórias marcantes. Mas, acima de tudo criou sonhos e Manuel Luis Goucha foi o apresentador com o qual muitos rostos sonharam estar ao lado", frisa o canal em nota enviada ao SAPO Mag.

Nas próximas semanas, o apresentadora vai receber vários apresentadores convidados. "Por isso mesmo, até ao fim do programa mais marcante das manhãs portuguesas, o Manuel Luís Goucha vai assumir o comando do 'Você na TV' com vários apresentadores, algumas das caras mais conhecidas dos portugueses", revela a TVO.

"O primeiro rosto é já Ruben Rua, esta segunda, dia 7, segue-se Cláudio Ramos e outros nomes marcantes da apresentação da TVI", avança o canal.