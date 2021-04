Os dois primeiros filmes da trilogia "A Todos os Rapazes" conquistaram milhões de espectadores em todo o mundo. O terceiro e último capítulo da saga protagonizada por Lana Condor e Noah Centineo estreou-se em fevereiro, na Netflix, e voltou a derreter corações.

Mas há boas notícias para os fãs da trilogia. Segundo o site Deadline, a Netflix está a preparar uma série centrada em Kitty, personagem interpretada por Anna Cathcart. O spin-off terá argumento e produção de Jenny Han, autora dos livros que inspiraram os filmes.

A série vai seguir Kitty, a irmã mais nova de Lara (Lana Condor) e responsável por enviar as cartas secretas da jovem.

Os filmes, adaptados do livro de Jenny Han com o mesmo nome, acompanham uma jovem tímida, Lara Jean Covey (Lana Condor), que escreve cartas de amor para os seus "crushes" (rapazes por quem se apaixona), mas nunca as chega a enviar, mantendo os textos secretos. Mas um dia, todas as declarações chegam às mãos dos rapazes. "Quando as suas cartas de amor são enviadas para cada um dos cinco rapazes por quem se apaixonou, Lara Jean vê a sua vida no liceu ficar virada do avesso", lembra a Netflix na sinopse.