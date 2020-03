A Fuel TV anunciou esta quarta-feira, dia 18 de março, o mais recente lançamento no mercado português ao chegar a acordo com o MEO. Os clientes MEO ADSL e MEO Fibra (com MEOBox) passam a ter acesso ao canal em HD no canal 108 . O Fuel TV está ainda disponível no MEO Go (tablet, smartphone e PC) e na App MEO.

"Os clientes MEO têm agora acesso ao melhor do Surf, Skate, Snowboard, BMX, Wakeboard e BTT no conforto das suas casas. o Em ano de entrada do Surf, Skate e BMX nos Jogos Olímpicos de Tóquio, o Fuel TV é o canal que acompanha desde sempre nossos futuros medalhados olímpicos, podendo ossO acompanhar, nas várias modalidade e em direto, as etapas de qualificação para essa competições", explica o operador português.

Fernando Figueiredo, CEO do Fuel TV, frisa que "este acordo permite agora que a esmagadora maioria dos portugueses tenha acesso ao Fuel TV". "O nosso regresso à casa que nos permitiu lançar o canal em 2008, permite aos portugueses a oportunidade de ver mais de 600 horas de eventos em directo e exclusivo, e também desfrutar das séries e filmes originais do Fuel TV", acrescenta.

Fundado em 2003, o Fuel TV é um canal dedicado aos desportos de ação e ao seu lifestyle. A sua programação abrange a cultura do Skate, Surf, BMX, Snowboard, BTT, e Wakeboard.