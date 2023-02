Com argumento adaptado pela própria autora do livro homónimo, a primeira temporada conta a história do recém-divorciado Toby Fleishman (Jesse Eisenberg), de 41 anos, que mergulha no admirável mundo novo das aplicações de encontros e com um sucesso. Mas logo no início do seu primeiro verão de liberdade sexual, a sua ex-mulher, Rachel (Claire Danes), desaparece, deixando-o com Hannah (Meara Mahoney Gross), de 11 anos, e Solly (Maxim Swinton), de 9 anos, e sem qualquer pista de onde está ou se planeia regressar.

Ao gerir a paternidade e o regresso dos velhos amigos Libby (Lizzy Caplan) e Seth (Adam Brody), bem como uma potencial promoção no hospital quase a acontecer – e todas as mulheres disponíveis que existem em Manhattan –, ‘Toby’ chega à conclusão de que nunca conseguirá perceber o que aconteceu a Rachel, sem primeiro perceber o que levou ao fim do seu casamento.

Durante uma conferência online em que o SAPO Mag participou, a autora Taffy Brodesser-Akner confessou que foi um desafio adaptar a história ao pequeno ecrã. "Todos me ensinaram, mesmo toda a equipa, desde o operador de câmara que me mostrou como fazia o seu trabalho", conta.

Na conversa com os jornalistas, a escritora confessa que a ajuda das produtoras executivas Sarah Timberman e Susannah Grant foi fundamental: "Foi assim que consegui fazer a série, com duas pessoas que acreditaram e me mostraram como podia mudar apenas algumas palavras e alterar a natureza de uma cena inteira". "Estou maravilhada com tudo o que aprendi", frisa.

Já escolher os protagonistas não foi um desafio para Taffy Brodesser-Akner. "Jesse Eisenberg e Claire Danes foram as únicas pessoas que imaginei para os papéis, porque são muito específicos. Não sei explicar por que foram as únicas pessoas que me ocorreram. Pode ter sido teimosia ou falta de imaginação, mas depois de ver os episódios acho que foi muito inteligente. Se calhar devia apostar na área do casting", graceja.

Para Claire Danes foi um privilegio protagonizar a minissérie, especialmente devido à "história fascinante e incomum". "[Ao longo dos episódios] percebemos o quão distorcida é nossa compreensão da história, porque ouvimos apenas um lado particular da Rachel, um lado ao qual estamos mais abertos em geral. Achei isso muito subversivo. E muito desafiante", explica a atriz.

"O mais interessante para a minha personagem é a razão pela qual eles voltam a ficar juntos... porque ele está a passar por uma fase horrível", destaca Jesse Eisenberg. "Acho que o mais interessante, pelo menos para mim e para Claire, é que as nossas personagens são vistas a partir da perspectiva um do outro. Então, quando Claire é vista da minha perspectiva, ela parece ambiciosa ao extremo, vingativa, negligente, e então, quando a série muda de perspectiva, vais ver do ponto de vista dela e tens sentimentos semelhantes em relação à minha personagem", acrescenta o ator.

A série foi criada para televisão por Taffy Brodesser-Akner, que a adaptou a partir do seu aclamado romance, e conta com a produção executiva da própria, juntamente com Sarah Timberman, Carl Beverly e Susannah Grant da Sage Lane Productions. Valerie Faris & Jonathan Dayton ("Little Miss Sunshine", "Battle of the Sexes") são também produtores executivos, bem como são realizadores de vários episódios ao longo da série. "Fleishman em Apuros" é produzido pela ABC Signature.