Na próxima segunda-feira, 22 de fevereiro, às 22h00, o canal Odisseia estreia em exclusivo "Framing Britney Spears", o documentário do The New York Times sobre a estrela da música pop.

"A produção recorda as luzes e as sombras da trajectória de Britney Spears, incluindo a sua etapa de maior popularidade nos anos 90 e 2000, abordando a série de acontecimentos que levaram a que em 2008 perde-se o controlo da sua vida e passa-se a ser tutelada a partir dessa altura pelo seu pai (Jamie Spears)", resume o canal em comunicado.

De acordo com a AMC Networks, o documentário explora a base legal da tutela e "os requisitos que devem cumprir tanto Spears como os tutores deignados pelo juíz". "Hoje em dia, a cantora de 39 anos não pode dispor livremente do seu dinheiro ou assinar nenhum documento sem autorização prévia, o que a levou a uma árdua batalha judicial contra o seu pai. A origem desta decisão legal foi a crise nervosa de que a 'princesa da pop' sofreu em 2007, e que a levou a rapar a cabeça e, posteriormente, a perder a custódia dos seus filhos e a entrar num centro psiquiátrico", resume a produtora.

"'Framing Britney Spears’ também explora a fervorosa base de fãs que estão convencidos que Britney deveria ser libertada da tutela (e que lideram o movimento #FreeBritney) e revê o tratamento questionável que os meios de comunicação revelaram durante a carreira da estrela da pop", acrescenta o canal em comunicado.

O documentário conta com entrevistas a Felicia Culotta, uma amiga da família que viajou juntamente com a artista durante grande parte da sua carreira, Kim Kaiman, a responsável de marketing da carreira da cantora, Vivian Lee Thoreen, advogada que atualmente trabalha na luta pela tutela, e Adam Streisand, o advogado que Britney Spears tentou contratar nos primeiros dias de tutela.

"Framing Britney Spears" faz parte da segunda temporada de "The Weekly", a série documental produzida pelo The New York Times.