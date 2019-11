"'The Weekly' é uma série de documentários noticiosos que explora as maiores histórias do dia". É desta forma que Jason Stallman, produtor executivo, apresenta a nova série documental do The New York Times. A produção, que transporta a visão do papel para o ecrã de televisão, tem estreia marcada para esta terça-feira, dia 12 de novembro, às 23h00, no canal Odisseia.

Em conversa com o SAPO Mag, no Espacio Fundación Telefónica, em Madrid, Jason Stallman explica que cada episódio de "The Weekly" é centrado numa história investigada e explorada por uma repórter do New York Times. "Estamos em constante contacto com os nossos jornalistas/ repórteres de todo a redação. E falamos com eles sobre as histórias em que estão a trabalhar para tentar perceber quais é que podem ser transformadas em documentários", revela o produtor executivo.

VEJA NO VÍDEO UM RESUMO DO EVENTO DE APRESENTAÇÃO, EM MADRID:

"A ideia começou a nascer há mais ou menos dois anos, como uma versão para televisão da revista do The New York Times. Queríamos contar em cerca de 30 minutos uma história, com um jornalista a seguir a história", recorda.