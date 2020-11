O aclamado documentário de 2019 "Diego Maradona" vai ter antestreia absoluta em Portugal este sábado, 28 de novembro, anunciaram os Canais TVCine.

Da mesma equipa de "Amy", o documentário vencedor de um Óscar sobre a artista Amy Winehouse, e Senna, o vencedor de um BAFTA sobre o piloto de Fórmula 1 Ayrton Senna, o filme realizado por Asif Kapadia vai ser exibido às 14h15 no TVCine Top e repete no domingo às 23h30 no TVCine Edition.

Considerado o documentário definitivo sobre o mito argentino do futebol falecido esta quarta-feira (25), aos 60 anos, o trabalho contou com a total colaboração de El Pibe, tendo como base mais de 500 horas de gravações inéditas do seu arquivo pessoal e a particpação de nomes como Pelé ou o treinador argentino Jorge Burruchaga.

A sinopse oficial recorda como "o eterno número 10 chegou a Nápoles em 1984, protagonizando a mais cara transferência de sempre à época, quando 'a cidade mais pobre de Itália comprou o jogador mais caro do Mundo', mas ao fim de sete anos, tudo acabaria por correr mal. O ícone de futebol mais celebrado de sempre perder-se-ia numa cidade tão perigosa quanto apaixonante. No campo, Maradona era um génio, fora de campo era tratado como um Deus. O jogador argentino adorava desafiar as probabilidades e acabaria por levar a equipa ao seu primeiro título de sempre. Mas havia um preço, e embora fizesse milagres em campo, à medida que o tempo passava, dias mais negros chegariam."