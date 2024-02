A Amazon Prime Video anunciou esta segunda-feira a produção de um documentário sobre o ícone no ténis profissional Roger Federer.

O projeto será do realizador Asif Kapadia, o mesmo de "Senna" (2010) e do vencedor do Óscar "Amy" (2015), controversos mas conceituados retratos sobre as vidas trágicas do campeão de Fórmula 1 Ayrton Senna e da cantora Amy Winehouse. Como co-realizador foi anunciado Joe Sabia.

Ainda sem título ou data de estreia, o exclusivo para a plataforma será um olhar intimista sobre os últimos 12 dias da aclamada carreira de Federer, a partir de imagens pensadas para um vídeo caseiro que ele nunca teve a intenção que viessem a público.

O atleta que se retirou em 2022 recorda no comunicado: "Inicialmente, a ideia era captar os últimos momentos da minha carreira de tenista profissional para poder mostrá-los mais tarde à minha família e amigos. Durante a minha carreira, tive tendência a ser tímido em relação a ter câmaras à minha volta e da minha família, especialmente em momentos importantes. Mas não vi qualquer problema em filmar isto se nunca iria ser mostrado ao público".

E acrescenta: "Ainda assim, captamos muitos momentos poderosos e tornou-se uma viagem profundamente pessoal. Estou contente com a parceria com a Prime Video devido ao seu vasto alcance em todo o mundo e à sua presença significativa na indústria cinematográfica. Isto garante que a história dos meus últimos dias no ténis vai conectar tanto os entusiastas do ténis como ao público em geral em todo o mundo".

O documentário irá incluir entrevistas com rivais e amigos lendários como Rafael Nadal, Novak Djokovic e Andy Murray, oferecendo "um acesso sem precedentes à relação entre estas estrelas inigualáveis".