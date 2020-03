Desde esta segunda-feira, dia 23 de março, e durante as próximas duas semanas, "Governo Sombra" vai reunir-se diariamente na SIC Notícias. No "Diário de Emergência", Ricardo Araújo Pereira, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Carlos Vaz Marques analisam as notícias do dia.

Os programas são gravados à distância, a partir de casa. Na emissão desta quinta-feira, 27 de março, durante a conversa, a Dona Custódia, a cadela de Ricardo Araújo Pereira, "invadiu" o programa e foi o centro das atenções.

Veja aqui o momento.

Em 2018, a cadela do humorista tornou-se conhecida ao participar numa emissão do "Governo Sombra", ainda na TVI.