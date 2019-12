Esta sexta-feira, dia 20 de dezembro, Cristina Ferreira recebeu na sua "casa" Tony Carreira, que cozinhou uma sopa de peixe. No final da conversa com o músico, a apresentadora recebeu Luís Montenegro, que confessou já ter assistido a concertos do cantor português.

Cristina Ferreira acabou por desafiar Tony Carreira e Luís Montenegro para um dueto improvável. O candidato à liderança do PSD e o músico juntaram-se para "Sonhos de Menino", um dos maiores sucessos da carreira de Tony Carreira.

"Eu sabia que era para eu não vir", gracejou o músico. "

"Quando juntas o político ao cantor. Que bom momento de partilha. As vidas que se apresentam a todos. Na nossa casa", escreveu Cristina Ferreira na sua conto no Instagram.

Veja o vídeo: