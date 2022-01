Daniel Fernandes, natural de Amares, foi o último concorrente a pisar o palco durante a fase das "Provas Cegas" do "The Voice Portugal". Ronda após ronda, o cantor conquistou os mentores e o público e é um dos finalistas do programa de talentos da RTP1.

Na gala em direto do passado domingo, dia 9 de janeiro, o concorrente interpretou o tema "Amor a Portugal" e os elogios multiplicaram-se.

"É fechar os olhos e apreciar esta voz", frisou a produção do "The Voice Portugal".

Veja aqui o vídeo.