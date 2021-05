A contagem decrescente para a estreia da quarta temporada de "Elite" já começou. Esta quinta-feira, dia 20 de maio, a Netflix revelou o primeiro trailer dos novos episódios, que se estreiam a 18 de junho.

"Eles têm tudo, mas querem sempre mais", frisa o serviço de streaming na legenda que acompanha o vídeo.

Veja o vídeo:

A quarta temporada da série vai contar com novas caras. Manu Rios é um dos novos protagonistas e vai vestir a pele de Patrick Blanco. Já Carla Díaz vai interpretar Ari Blanco e Martina Cariddi será Mencía Blanco.

O jovem ator Pol Granch também se vai juntar ao elenco da série, onde vai dar vida a Phillippe von Triesenberg.

A quinta temporada da série espanhola também já foi confirmada pela Netflix e deverá estrear-se em 2022.

As gravações da quarta temporada da série terminaram em dezembro do ano passado. "Foi um ano difícil para todos. Por isso, estamos orgulhosos de ter terminado as rodagens da quarta temporada", escreveu a produção da série espanhola nas redes sociais.