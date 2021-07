Cedric the Entertainer foi anunciado como o anfitrião da 73.ª cerimónia dos Emmys, os maiores prémios para os programas de televisão.

Com muita experiência no género (Critics’ Choice Television Awards, NAACP Image Awards, Soul Train Awards, TV Land Awards), o comediante é a estrela da série de comédia "The Neighborhood", da CBS, o canal que este ano transmite o evento, marcado para 19 de setembro.

Após a edição virtual do ano passado num gigantesco e praticamente vazio Staples Center, em Los Angeles, "batizada" pelo anfitrião Jimmy Kimmel como os "Pand-Emmys" e que bateu o recorde negativo de audiência para o canal ABC (6,1 milhões de espectadores nos EUA), os Emmys também vão regressar à sua "casa" tradicional, o Microsoft Theatre de Los Angeles, com a presença limitada de público.

As nomeações para a grande noite da televisão será conhecidas esta terça-feira, durante um evento virtual.

