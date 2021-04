Na primeira parte da final do "The Voice Kids", que foi para o ar este sábado, dia 17 de abril, Marisa Liz e Carolina Deslandes juntaram-se para surpreender Catarina Furtado. Em palco, as mentoras interpretaram o tema "Você é linda", de Caetano Veloso.

"Esta é para ti. Não há música nenhuma no mundo que fale sobre tudo aquilo que tu és... mas esta fala um bocadinho", frisou Marisa Liz. "É sobre ti", acrescentou Carolina Deslandes.

"Não tenho palavras. Vou disfarçar e dizer que é incrível ver-vos juntas a cantar. É poderoso (...) Obrigada, obrigada. Não estou em mim. O que é que foi isto? Muito, muito obrigada. Sinto-me uma enorme privilegiada por ter este momento", frisou, emocionada, Catarina Furtado. "É muito comovente sentir que estou aqui para vocês também", acrescentou.

Veja o vídeo: