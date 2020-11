A quarta temporada de "The Crown" chegou este domingo, dia 15 de novembro, à Netflix. Nas redes sociais, os novos episódios da série britânica têm dado que falar e os elogios à produção multiplicam-se.

Para lá da história, um pequeno detalhe chamou a atenção dos fãs da série. Na abertura do terceiro episódio da quarta temporada, os espectadores encontraram um rato a correr numa das salas do Palácio de Buckingham.

No episódio, enquanto os membros da família real esperam novidades sobre o pedido de casamento de Carlos a Diana, a Rainha Mãe está sentada ao lado do telefone. Nesse momento, é possível ver um rato a correr pelo centro da sala de estar.

Veja o vídeo:

Nas redes sociais, os espectadores têm questionado a produção da série e a Netflix. "A rápida aparição de um rato em 'The Crown' foi intencional? Preciso de respostas", escreveu um fã da série do serviço de streaming.

"Isto foi de propósito? Mesmo nos lugares mais arrumados e luxuosos existem ratos", brincou um espectador no Twitter. "A única personagem de 'The Crown' com quem realmente me identifico é o rato que corre pelo chão no terceiro episódio", gracejou um outro fã.

Para já, a produção de "The Crown" não respondeu às dúvidas dos espectadores (será um rato verdadeiro? terá sido acrescentado digitalmente? foi um erro ou intencional?), mas reagiu com humor aos comentários.

"Melhor Ator Convidado em Série de Drama?", brincou a equipa da série nas redes sociais.