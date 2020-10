Zendaya já tinha confessado que gostava de dar uma prenda aos fãs e as novidades chegaram esta terça-feira, dia 20 de outubro. Nas redes sociais, a atriz e a HBO confirmaram que "Euphoria" vai contar com dois episódios especiais antes da estreia da segunda temporada.

No Instagram, a HBO Portugal confirmou que o primeiro episódio tem estreia marcada para o dia 7 de dezembro. Para já, o serviço de streaming não revelou a data de estreia do segundo episódio especial da série.

Os dois novos capítulos da história vão dar continuidade aos acontecimentos que marcaram o final da primeira temporada. O primeiro episódio, intitulado "Trouble Don't Last Always", foi escrito e realizado pelo criador da série Sam Levinson.

"Euphoria" foi um dos sucessos de 2019 da HBO - a primeira temporada da série que acompanha Rue (Zendaya) pode ser vista na HBO Portugal. O serviço de streaming já confirmou que o drama adolescente vai contar com uma segunda temporada, ainda sem data de estreia devido à pandemia da COVID-19.

"Euphoria" acompanha um grupo de estudantes do liceu que têm de lidar com problemas ligados às drogas, sexo, identidade, trauma, redes sociais, romances ou amizades.

A série foi criada e escrita por Sam Levinson, que também realizou cinco episódios. Já grande parte da banda sonora ficou a cargo de Labrinth, músico conhecido por temas como "Jealous", "Beneath Your Beautiful", com Emeli Sandé, ou "Make Me", com Noah Cyrus.