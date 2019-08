Ainda não há confirmação oficial, mas várias fontes, incluindo a Variety, adiantam que o ator Ewan McGregor está a ultimar negociações para voltar a interpretar Obi-Wan Kenobi numa nova série do universo "Star Wars", produzida para o serviço de "streaming" Disney+. Espera-se que o anuncio oficial decorra na convenção D23, promovida pela Disney, que arranca já a 23 de agosto.

McGregor já várias vezes indicou estar interessado em regressar à personagem, que interpretou em três filmes, "Star Wars: Episódio I - A Ameaça Fantasma" (1999), "Star Wars: Episódio II - O Ataque dos Clones" (2002) e "Star Wars: Episódio III - A Vingança dos Sith" (2005). A personagem foi interpretada inicialmente por Alec Guinness na trilogia inicial da saga "Star Wars", entre 1977 e 1983.

A série será a terceira do universo "Star Wars" a ser criada para o serviço de "streaming" Disney+, que arranca nos EUA em novembro e deverá chegar à Europa nos primeiros meses de 2020. A primeira vai chamar-se "The Mandalorian", será protagonizada por Pedro Pascal e assinada por Jon Favreau ("The Lion King - O Rei Leão"), e estará já disponível no arranque do Disney+.

A segunda será uma prequela de "Star Wars: Rogue One", novamente com Diego Luna e Alan Tudyk nos papéis de Cassian Andor e do andróide K-2SO. Além destas três séries originais, também está a ser produzida para o Disney+ a sétima temporada da série animada "Star Wars: Clone Wars".