Cristina Ferreira tem recebido na sua "casa" na SIC vários amigos e colegas de outros canais. Citada pelo Correio da Manhã, Fátima Lopes frisou que não irá recusar um convite para ir conversar com a sua antiga colega.

"Não permito que me proíbam de falar com colegas de outros canais. Se a Cristina me convidar, vou sem problemas nenhuns. Informarei a TVI apenas por uma questão de educação, mais nada. Falo com quem eu quiser, ninguém me proíbe", sublinhou a apresentadora da TVI.

Fátima Lopes frisou ainda que "as pessoas têm de estar alinhadas com as casas onde trabalham". "Se não conseguem estar alinhadas, saem", acrescentou.

"Para mim, não existe proibição de falar com pessoas de outros canais. Já estive no ‘5 Para a Meia-Noite’. O Herman convidou-me para ir ao programa dele, aceitei e só ainda não fui por uma questão de agenda", contou.