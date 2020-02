Felipa Garnel foi a escolhida para substituir Bruno Santos na direção de programas da TVI, em 2019. Com a entrada do novo ano, a estação de Queluz de Baixo decidiu fazer uma nova mexida e contratar Nuno Santos.

Esta semana, em entrevista à revista de Cristina Ferreira, Felipa Garnel falou pela primeira vez sobre a sua passagem pela TVI. "Foi uma experiência boa, mas tenho também um sabor agridoce", começou por frisar.

"Ainda me dói. Acho que podia ter sido mais bem tratada", confessou a Cristina Ferreira. "Tenho sentimentos. Há uma parte que estou muito tranquila porque fiz o melhor que podia' Depois há uma parte que acho que as pessoas não têm consideração, e acho que isso tem a ver com o ser mulher", admite.

Veja o teaser da entrevista: