No arranque da conversa no programa " Jimmy Kimmel Live", Fernanda Torres recordou o momento em que passou pela segurança do aeroporto com o Globo de Ouro. "Não tive tempo de entregar o prémio, que é muito pesado, para o produtor que estava a voltar para o Brasil. Agora estou a carrega-lo comigo", contou. "Podes matar alguém [com o Globo de Ouro], é pesado", brincou.

A Jimmy Kimmel, a atriz brasileira explicou que o seu marido, Andrucha Waddington, a aconselhou a colocar o galardão na mala de cabine: "Podem achar que é uma bomba",