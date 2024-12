A gala especial de Natal do "The Voice Portugal" foi para o ar esta quarta-feira, dia 25 de dezembro, na RTP1. A emissão contou com a participação dos mentores, dos finalistas da edição de 2024 e de antigos concorrentes.

Durante a gala, Fernando Daniel foi surpreendido pelo seu sobrinho Diego, que interpretou o tema "The Winner Takes It All". Sem hesitar, o cantor subiu ao palco do programa de talentos da RTP1 para um dueto especial.

Veja aqui o vídeo.