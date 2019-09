"A Guerra dos Tronos" foi a série mais premiada na edição de 2019 dos Emmys, mas a grande surpresa da noite acabou por ser "Fleabag", série de comédia que conquistou quatro galardões. Os vencedores foram conhecidos na madrugada deste domingo para segunda-feira no Microsoft Theater, em Los Angeles.

A série de comédia da Amazon Prime conquistou o Emmy de Melhor Série Cómica e ainda o de Melhor Realização numa Série Cómica e de Melhor Argumento numa Série Cómica.

A protagonista da história, Phoebe Waller-Bridge venceu ainda o galardão de Melhor Atriz numa Série Cómica, batendo Christina Applegate (“Dead to Me”), Rachel Brosnahan (“The Marvelous Mrs. Maisel”), Julia Louis-Dreyfus (“Veep”), Natasha Lyonne (“Boneca Russa”) e Catherine O’Hara (“Schitt’s Creek”).

Nos últimos meses, "Fleabag" tem conquistado milhares de fãs em todo o mundo. Em Portugal, a série ficará brevemente disponível no MEO, depois de o operador ter fechado uma parceria com a Amazon Prime Video. Para já, poderá ver as duas temporadas na aplicação da Amazon, que não disponibiliza legendas em português de Portugal.