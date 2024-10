Sophie Turner, de 28 anos, e Lucy Boynton, de 30, popularizadas respetivamente pela série "A Guerra dos Tronos" e o filme "Bohemian Rhapsody", serão as finalistas para o papel de Lara Croft na série "Tomb Raider".

Segundo o Deadline, as atrizes britânicas vão fazer testes para o papel que foi interpretado no cinema por Angelina Jolie e Alicia Vikander.

A adaptação do jogo, da responsabilidade da também britânica Phoebe Waller-Bridge, a vencedora dos Emmys com "Fleabag", é um dos projetos de maior importância na frente televisiva para a Amazon Prime Video.

A combinação de uma das heroínas de ação mais conhecidas da cultura popular e da criadora da série tornou o papel muito cobiçado por atrizes na entre os 20 e 30 anos.

O processo tem estado rodeado de sigilo, mas alguns nomes que também surgiram, como os da britânica Emma Corrin ("The Crown") e da canadiana Mackenzie Davis ("Station Eleven"), não estão na fase de testes.

Foi durante uma apresentação à comunicação social em maio que a Amazon Prime Video anunciou que deu luz verde à próxima adaptação da popular saga dos jogos de vídeo, descrita como 'épica' e que 'viajará pelo mundo'.

"Se eu pudesse dizer à minha versão adolescente que isto estava acontecendo, acho que ela explodiria. 'Tomb Raider' tem sido uma grande parte da minha vida e sinto-me incrivelmente privilegiada por trazê-lo para a televisão com colaboradores tão fervorosos. Lara Croft significa muito para mim, assim como para muitos, e mal posso esperar para embarcar nesta aventura. Morcegos e tudo”, no comunicado oficial Phoebe Waller-Bridge, conhecida também como atriz por "Indiana Jones e o Marcador do Destino" (2023).