A Max revelou o teaser do quarto episódio da segunda temporada de "House of the Dragon". O novo capítulo da prequela de "A Guerra dos Tronos" estreia-se no serviço de streaming, em Portugal, na próxima segunda-feira, dia 8 de julho.

O teaser deixa antever um escalar dos conflitos, com os exércitos cada vez mais próximos de Riverlands.

Veja o teaser (em inglês):

A primeira temporada, exibida em 2022, foi um sucesso de público: o primeiro episódio foi visto por quase 10 milhões de espectadores nos EUA, a maior audiência de uma série original na história da HBO.

Após dois anos de espera, retoma-se a história da Casa Targaryen na mítica Westeros, quase dois séculos antes dos eventos retratados em "A Guerra dos Tronos", com a filha do recém-falecido rei Viserys, Rhaenyra (Emma d'Arcy), a disputar o trono com o seu meio-irmão Aegon (Ty Tennant), que acaba de assumir o poder.

Rhaenyra envia um dos seus filhos num dragão para forjar alianças, mas no caminho o jovem Lucerys morre numa batalha nos céus com o primo Aemond (Ewan Mitchell), o perturbador príncipe de cabelos brancos e apenas um olho.