O ator era um dos protagonistas da segunda temporada da série da TVI. Em "Morangos com Açúcar", Francisco Adam contracenava com Rita Pereira, Cifrão, Paula Neves, Pedro Teixera, Helena Isabel, Maria Sampaio, Patrícia Tavares, Rita Salema, Benedita Pereira, João Catarré, entre outros.

Depois da morte do jovem de ator de 22, a produção da série interrompeu as gravações. Para a despedida de Dino, os guionistas de "Morangos com Açúcar" prepararam uma cena que está na memória de todos os fãs.

A cena de despedida teve como banda sonora o tema "If You Give Up", dos Hands On Approach.

Recorde o adeus a Francisco Adam em "Morangos com Açúcar":