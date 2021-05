O episódio especial de "Friends", que irá centrar-se no reencontro dos seis amigos da série após uma ausência de 17 anos, vai estrear-se na HBO Portugal no dia 27 de maio, anunciou o serviço de streaming esta sexta-feira.

O especial vai contar com vários convidados, incluindo Justin Bieber, Lady Gaga, David Beckham, Reese Witherspoon, James Corden ou o grupo de K-pop BTS.

A chegada do episódio coincidia inicialmente com o lançamento, no final de maio de 2020, da plataforma HBO Max, que adquiriu todo o catálogo "Friends". Mas a pandemia forçou a produção a adiar as gravações, que finalmente decorreram em abril, em Burbank, na Califórnia.

Nas redes sociais, a HBO Max publicou esta quarta-feira o trailer do regresso:

"Aquele em que eles voltam a ficar juntos", diz o título do episódio, usando o mesmo estilo de título dos episódios da série, que começavam sempre com "Aquele".

Protagonizada por Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer, a série "Friends" (1994-2004) foi um grande sucesso e marcou toda uma geração de espectadores. A sua chegada à Netflix em 2015 permitiu que a plataforma conquistasse um novo público, confirmando a popularidade intacta da sitcom, um género que muitos afirmavam estar em declínio.

Em 2019, o WarnerMedia Group, uma subsidiária do AT&T Group, recuperou os direitos de transmissão da série mais popular dos últimos 20 anos, por 425 milhões de dólares durante cinco anos.

Todos os 236 episódios de "Friends" estão disponíveis na HBO Max desde maio de 2020. A série pode ser também vista na HBO Portugal, que ainda não confirmou a data de estreia do episódio especial.