Jennifer Aniston revelou que não pretende participar em mais nenhuma sitcom depois de "Friends". Em entrevista ao podcast "Smartless", a atriz confessou que a série estreada em 1994 foi o seu trabalho favorito.

"Se soubesse que seria a mesma experiência que tive [em 'Friends'], sim, mas duvido que isso vá acontecer", frisou a norte-americana no episódio do podcast lançado no passado sábado, dia 21 de setembro.

Na conversa, Jennifer Aniston recordou ainda a rotina de trabalho na série. "Era a melhor escala de trabalho do planeta", frisou.

Vinte anos depois do fim, "Friends" continua a ser uma das sitcoms mais populares do mundo. Segundo o Dealine, em 2004, mais de 52 milhões de espectadores viram o final da série nos Estados Unidos.

Atualmente, Jennifer Aniston protagoniza a série "The Morning Show", da Apple TV+.