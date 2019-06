"Paulo Futre será um dos participantes. Ele é muito, muito engraçado. E continua a ser uma grande estrela", acrescenta o responsável pelo conteúdo original da HBO Espanha, explicando que a contratação do jogador português garantiu a vitória de Jesús Gil: "O Paulo Futre foi contratado no dia antes do Jesús Gil vencer as eleições para presidente do Atlético de Madrid... e foi por isso que ele venceu as eleições".

Em comunicado, a HBO frisa que a "vida de Jesús Gil é uma das histórias mais surpreendentes e extraordinárias das últimas décadas na Europa". "Uma personagem única, rompeu com o modelo no universo da política, do futebol e da construção civil em Espanha. Controverso, excêntrico e profundamente irreverente, Jesús Gil sabia como se relacionar com as pessoas e era adorado pelos meios espanhóis. No entanto, desafiou constantemente a lei e foi perseguido durante anos pela justiça", acrescenta o serviço de streaming.