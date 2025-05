A Prime Video estreia esta sexta-feira, 23 de maio, "Os Convocados", série documental sobre algumas das maiores estrelas da seleção nacional de futebol.

Os episódios serão conduzidos pelo antigo futebolista Paulo Futre e por Joaquim Sousa Martins, jornalista da TVI e CNN Portugal. Na temporada de estreia, a dupla vai explorar e analisar "o lado mais íntimo e pessoal de algumas das maiores estrelas do futebol português".

"Bernardo Silva, Bruno Fernandes, João Félix e Rúben Dias abrem o coração como nunca, revelando muito mais do que aquilo que mostram em campo ou nas redes sociais", destaca o serviço de streaming.

Ao longo dos episódios, os espectadores são convidados a conhecer as histórias, emoções e desafios que moldaram estes atletas muito para além do relvado. "Entre memórias de infância, relações familiares, momentos de dúvida e superação, a série revela o lado mais humano destas estrelas do futebol português", acrescenta a Prime Video.

Veja o trailer: