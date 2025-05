"Este é um fim triste para uma longa carreira na BBC. Gary Lineker foi um dos apresentadores mais bem pagos da corporação por uma razão – é popular entre o público, conhecedor e brilhante no que faz. Mas é um eufemismo sugerir que também não tenha causado problemas aos seus chefes na BBC ao longo dos anos, à medida que o seu papel de apresentador de futebol de grande destaque começou a transformar-se num apresentador com opiniões que partilhava nas redes sociais. No final, essas duas coisas estavam cada vez mais em conflito", escreveu Katie Razzall, da BBC.

No artigo, o canal sublinha que o antigo atleta já tinha "causado danos com publicações anteriores nas redes sociais": "O erro de partilhar um vídeo sobre sionismo que incluía um emoji de rato foi a gota de água".

No vídeo partilhado na sua conta no Instagram, Gary Lineker garante que "nunca publicaria conscientemente nada anti-semita". "O futebol esteve no coração da minha vida por tanto tempo desde o quanto eu consigo me lembrar — tanto no campo quanto no estúdio. Preocupo-me profundamente com o jogo e com o trabalho que fiz com a BBC durante tantos anos. Como já disse, nunca publicaria conscientemente nada anti-semita, é contra tudo o que eu defendo. Entretanto, reconheço o erro e os danos que causei, e reitero que sinto muito. Renunciar agora parece-me a ação mais responsável", disse o comentador desportivo.