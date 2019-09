"Gente que Não Sabe Estar" está de volta à TVI. Esta quarta-feira, dia 18 de setembro, arrancou a nova temporada do programa, que diariamente irá receber os vários líderes partidários. Rui Rio, do PSD, foi o primeiro a conversar com Ricardo Araújo Pereira.

A entrevista ao líder do PSD deveria ter durado cerca de dez minutos, mas o programa chegou ao fim três minutos antes da hora prevista - a conversa entre o humorista e Rui Rio durou sete minutos.

Segundo o Correio da Manhã, Ricardo Araújo Pereira terá sido informado em direto que teria de interromper a entrevista. "Infelizmente, não podemos continuar. Com muita pena minha, porque tinha mais coisas para lhe perguntar, mas parece que vem aí uma novela ou o que é", disse o apresentador no final do programa.

Segundo o jornal, a decisão da TVI não agradou ao humorista. Contactado pelo CM, Ricardo Araújo Pereira recusou-se a comentar o tema.