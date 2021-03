Para homenagear Naya Rivera, atriz que faleceu em julho de 2020, o elenco de "Glee" vai reencontrar-se na cerimónia dos GLAAD Media Awards, prémios que celebraram a representação LGBTQ+ nas histórias que chegam através de filmes, séries, discos, banda desenhada, videojogos e jornalismo.

Segundo o The Wrap, o elenco vai recordar a colega e celebrar os dez anos desde que a sua personagem, Santana Lopez, se assumiu lésbica em "Glee".

Com abertura de Demi Lovato, a homenagem vai contar com a participação de Matthew Morrison (Will Schuester), Jacob Artist (Jake Puckerman), Chris Colfer (Kurt Hummel), Darren Criss (Blaine Anderson), Vanessa Lengies (Sugar Motta), Jane Lynch (Sue Sylvester), Kevin McHale (Artie Abrams), Heather Morris (Brittany S. Pierce), Alex Newell (Wade Adams), Amber Riley (Mercedes Jones), Harry Shum Jr. (Mike Chang), Becca Tobin (Kitty Wilde) e Jenna Ushkowitz (Tina Cohen-Chang).

Lea Michele, que interpretou Rachel Berry, não irá marcar presença no reencontro, de acordo com a lista de atores já confirmados pela organização e revelada pela Variety. Em junho de 2020, a atriz foi acusada de racismo por colegas do elenco da série - no Twitter, Samantha Marie Ware, que também fez parte do elenco de "Glee", confessou que a colega fez da sua estreia em televisão um "inferno".

Dias depois, Lea Michele reagiu às acusações. Num texto partilhado nas redes sociais, a atriz pediu desculpa e frisa que se quer tornar numa pessoa melhor. "Peço desculpas pelo meu comportamento e por qualquer dor que causei”, sublinhou. No comunicado publicado nas redes sociais, a atriz admitiu que "não se lembra de ter feito esses comentários", frisando que "nunca julgou" os outros pela sua cor de pele. "Mas isso não é exatamente o ponto. O que importa é que claramente agi de uma forma que magoou outra pessoa", acrescentou.

A cerimónia dos GLAAD Media Awards está marcada para o 8 de abril e será transmitida no Youtube.