O grupo de dança The Coven deixou os jurados da edição britânica de "Got Talent" em pânico e aos gritos, literalmente. Na segunda semifinal do programa de talentos, os concorrentes surpreenderam com uma atuação que já foi considerada "uma das mais assustadoras de sempre".

Apesar do susto, Amanda Holden, Alesha Dixon, David Walliams e Ashley Banjo elogiaram a atuação do grupo de dança.

Nas redes sociais, o vídeo do momento também tem feito furor, somando milhares de visualizações e de partilhas.

Veja aqui o vídeo: