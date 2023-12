Enzo Weyne, mágico franceses, surpreendeu tudo e todos na edição britânica do "Got Talent".

No palco do programa de talentos, o concorrente apresentou uma ilusão onde se "teletransporta", deixando os jurados completamente perplexos. "Audição inesquecível", frisou a produção do "Britain’s Got Talent" nas redes sociais.

"Nunca tinha visto uma atuação assim, bravo", elogiou Simon Cowell.

No Youtube, o vídeo da atuação de Enzo Weyne soma mais de 500 mil visualizações.

Veja aqui o vídeo.