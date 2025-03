João Vargas foi um dos protagonistas da emissão deste domingo, dia 2 de março, do "Got Talent Portugal". Em palco, o mágico surpreendeu os jurados do programa de talentos da RTP1.

Para o número, o concorrente chamou a palco Manuel Moura Santos e Inês Aires Pereira, pedindo à atriz que levantasse o braço sempre que sentisse um toque. "Então, ele não te tocou nunca. Ele estava super longe de ti", explicou Filomena Cautela. "

"Inês, estás possuída?", gracejou Manuel Moura Santos, antes de elogiar o concorrente. "Foi uma belíssima atuação, ainda bem que voltaste", frisou.

"João Vargas deixou todos sem palavras", destaca a produção do programa nas redes sociais.

Veja aqui o vídeo.