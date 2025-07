Benjamin Hightower é um dos protagonistas da 20.ª temporada do "America's Got Talent". O concorrente norte-americano participou na terceira ronda de atuações e surpreendeu os jurados e o público ao cantar "Pink Pony Club", de Chappell Roan.

O participante do programa de talentos cresceu entre o Alabama e o Tennessee e é um veterano da Força Aérea. Na conversa com o júri, Benjamin Hightower contou que a sua paixão pelas artes começou ao cinco anos, depois de ver o musical "Fantasma da Ópera", na Broadway.

Veja aqui o vídeo.

"Na Força Aérea conheci pessoas maravilhosas, vi o mundo e tive a oportunidade de servir o meu país. E estou muito orgulhoso disso, mas, no fundo, sempre soube que queria fazer música e estar num palco como este", afirmou. "No ano passado tive de tomar uma decisão: continuar mais anos na Força Aérea e continuar a ver outras pessoas arriscarem e irem atrás dos seus sonhos, ou sair e tentar eu também. E foi a decisão mais difícil e assustadora que alguma vez tomei", confessou o concorrente.

No palco do "America's Got Talent", Benjamin Hightower confirmou que seguir o seu sonho foi a melhor opção. Com a atuação, o norte-americano conseguiu assegurar um lugar na próxima fase do programa.

Para Sofía Vergara, a atuação foi "perfeita"."É isto que devias estar a fazer… Acho que a América vai adorar-te", disse a atriz e jurada. Mel B. também ficou rendida, destacando a "ronquidão" da voz do cantor e o seu vibrato.

Já Simon Cowell começou o seu comentário com um elogio direto: "Gosto mesmo de ti, a sério. Acho a tua história muito interessante. Quando vi os teclados, pensei: 'Ai, meu Deus, vai ser algo como 'Stand by Me', ou qualquer coisa que já ouvimos mil vezes'. E não foi", frisou.

"Quando se interpreta uma canção de outra pessoa e se transforma em algo próprio, isso é inteligente. Adoro essa música. E adorei a tua versão. Há algo em ti de que gosto mesmo", rematou.