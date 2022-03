Desde o início da invasão Russa na Ucrânia, Volodímir Zelenski tem sido o principal rosto da resistência, tendo sido considerado por muitos o "herói inesperado". Para elogiar a coragem do presidente ucraniano, a NGU (Guarda Nacional da Ucrânia) recorreu à série espanhola "La Casa de Papel".

No Twitter, a força de segurança 'apresentou' Zelenski como um dos novos membros da equipa do Professor. Na imagem partilhada nas redes sociais, o presidente da Ucrânia surge ao lado de Palermo, personagem interpretada pelo ator Rodrigo de la Serna, Tóquio(Úrsula Corberó) e Helsinki (Darko Peric).

Na montagem, a NGU considerou Zelenski o 'novo membro' do grupo, baptizando o presidente com o nome da capital ucraniana (Kyiv).

Na sua conta no Instagram, o ator Enrique Arce, conhecido por vestir a pele de Arturito em "La Casa de Papel", comentou a partilha da NGU. "Uma honra que o governo da Ucrânia, na sua conta no twitter, use 'La Casa de Papel" como símbolo da sua resistência e do seu presidente Putin seria Arturito, isso é claro", frisou.

Veja a publicação: