Nos últimos tempos temos visto muitas sagas de zombies no pequeno e grande ecrã. Em que é que a proposta de "Z-O-M-B-I-E-S 2" difere?

Esta não é uma saga assustadora, de todo. (risos) É muito animada, carismática, não tem nada que ver com o tom das sagas de zombies mais habituais.

"Z-O-M-B-I-E-S 2" volta a partir do universo dos zombies para chegar a um musical. Enquanto espectadora, sente mais afinidade com o género de terror ou do musical?

Com os musicais, sem dúvida, porque comecei no mundo do espetáculo através dos palcos e a faceta musical foi uma parte muito importante. O "High School Musical" marcou muito a minha infância e adolescência. Sempre quis fazer parte desse universo, e estar no "Z-O-M-B-I-E-S" e Z-O-M-B-I-E-S 2", num canal da Disney, é algo muito próximo desse sonho.

Além de atriz nesta saga ou em séries como "American Housewife", é cantora e editou o seu álbum de estreia no ano passado. Está interessada em manter os dois percursos ou dá prioridade a algum?

Estou a tentar dar um passo de cada vez. Crio canções desde que era muito pequena, mas não sabia como trabalhá-las através da gravação e da experiência do estúdio. Acabei por conseguir chegar a esse ponto mais recentemente, mas continuo interessada em manter e levar mais longe o percurso de atriz. Nem sempre é fácil conciliar as duas coisas, mas acho que consigo.

Como foi surgindo o interesse pela música e representação?

Começou como um hobby, e de certa forma ainda é assim que o vejo, embora faça cada vez mais parte da minha vida. Mas era péssima a desporto, então decidi que iria apostar noutra atividade. E acabou por ir acontecendo e ganhado outras proporções… e tem sido incrível.

Os últimos meses têm sido de confinamento. Como é que alguém habituado aos palcos e ambientes de filmagens lida com esta mudança?

Tenho tentado ser o mais produtiva possível, embora nem sempre esteja tão motivada quanto gostaria. Mas tenho aproveitado para estudar mais japonês e preparar-me para tirar a carta de condução. Enfim, tudo o que geralmente não tenho tempo de fazer quando trabalho, tenho tentado fazer agora. É uma situação estranha, mas tento manter-me segura acima de tudo.