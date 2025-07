Depois de zombies, lobisomens e extraterrestres, os vampiros são a mais recente adição ao universo de Seabrook. O quarto filme da saga da Disney estreia com novas criaturas, desafios inesperados e, como sempre, muita música. O SAPO Mag esteve à conversa com os protagonistas para saber tudo sobre esta nova aventura sobrenatural. "Zombies 4" já está disponível no Disney+. Veja o vídeo.