Na próxima sexta-feira, dia 30 de julho, Billie Eilish lança o seu segundo álbum de originais. Mas há mais boas notícias para os fãs da jovem cantora: em comunicado, o Disney+ confirmou a estreia do filme-concerto "Happier Than Ever: Carta de Amor a Los Angeles".

A nova produção estreia-se no serviço de streaming a 3 de setembro e conta com a participação especial de FINNEAS, do Coro Infantil de Los Angeles, da Orquestra Filarmónica de Los Angeles e do guitarrista brasileiro Romero Lubambo.

Em comunicado, o Disney+ adianta que Billie Eilish interpreta todas as 16 canções "Happier Than Ever". O filme-concerto foi gravado no Hollywood Bowl.

"Poder apresentar o meu álbum desta forma, e dedicá-lo à cidade que amo e onde cresci, é muito entusiasmante. Espero que gostem", frisou a cantora em comunicado.

"Happier Than Ever: Carta de Amor a Los Angeles" contou com realização de Robert Rodriguez e Patrick Osborne

Veja o teaser: