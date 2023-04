Depois de "House of the Dragon", a HBO quer continuar a explorar o universo de "A Guerra dos Tronos". Segundo a Variety, o canal está a discutir a possibilidade de avançar com uma nova prequela da série, centrada na conquista de Westeros por Aegon Targeryan.

De acordo com a revista, o projeto está na fase inicial e os argumentistas ainda não foram escolhidos.

A série será focada na forma como Aegon Targeryan, Visenya e Rhaenys usaram o exército e os seus três dragões para conquistar seis dos Sete Reinos de Westeros, com excepção de Dorne. Aegon foi o primeiro Rei do Trono de Ferro.

Os acontecimentos ocorreram 300 anos antes de "A Guerra dos Tronos".

Para já, a HBO não confirmou as informações da Variety.