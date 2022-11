Após um "teaser trailer" lançado há duas semanas, chegou o verdadeiro e brutal trailer de "1923", a segunda prequela, depois de "1883", da popular série "Yellowstone" (criadas por Taylor Sheridan, ambas estão disponíveis em Portugal na plataforma SkyShowtime).

Segundo a plataforma Paramount+, a nova série, que terá duas temporadas de oito episódios cada, irá apresentar uma outra geração da família Dutton, liderada pelas personagens de Helen Mirren e Harrison Ford (um reencontro após o filme de culto "A Costa do Mosquito", de 1986), que defendem ferozmente o seu rancho contra tudo e todos, principalmente o novo vizinho, Donald Whitfield, interpretado por Timothy Dalton.

A nova história irá explorar o “início do século 20, quando pandemias, secas históricas, o fim da Lei Seca e a Grande Depressão assolam o oeste montanhoso, a que os Duttons chamam de lar".

Se Helen Mirren tem séries como "O Principal Suspeito" e "Catarina, A Grande" no currículo, para Harrison Ford esta é uma estreia absoluta como protagonista em televisão e as imagens permitem ver o que ajudou a atraí-los para "1923": personagens no centro da ação e que lhes permitem dizer diálogos apetitosos e ameaçadores como "Os homens matam depressa - com uma bala ou um laço - mas a sua luta é comigo, e eu mato muito mais devagar" ou "Atacas a minha família e será a última coisa que farás".

Jerome Flynn, Darren Mann, Michelle Randolph, James Badge Dale, Marley Shelton, Brian Geraghty e Aminah Nieves são outros nomes desta série que terá direito a uma estreia especial a 18 de dezembro nos EUA, após mais um episódio da série principal com Kevin Costner.

TRAILER ORIGINAL.