"Não ensaio com os atores. É impossível explicar-lhes como é que é este estilo de vida. É algo que eles têm que viver na primeira pessoa . Então, levo-os para", conta Taylor Sheridan, criador de "Yellowstone". Partindo da ideia do argumentista e ator, a SkyShowtime convidou o SAPO Mag e vários jornalistas espanhóis para viver a experiência num "acampamento de cowboys".

A viagem não foi até Montana, mas sim até Madrid. Durante um dia, a Vistas Reales, a cerca de 40 km da capital espanhola, transformou-se na fazenda de John Dutton e todos os convidados vestiram-se a rigor com chapéu e botas de cowboys e um casaco de "Yellowstone", que regressa à Skyshwotime a 14 de novembro.

Tal como nos acampamentos criados por Taylor Sheridan, em Madrid tudo foi pensado ao detalhe. De acordo com o serviço de streaming, o criador e produtor executivo de série organizou os encontros com elenco para primeira e quarta temporada de "Yellowstone" e para a série "1883". Os acampamentos podem durar duras semanas e marcaram o início das filmagens no Texas e Montana.

"O objetivo do 'Cowboy Camp' é deixar os atores confortáveis ​​o suficiente com os cavalos para que não fiquem nervosos enquanto montam", sublinha Taylor Sheridan. Em comunicado, o serviço de streaming acrescenta que "os acampamentos são um investimento significativo na produção de 'Yellowstone' e demonstra a importância da autenticidade".

No acampamento em Madrid, toda a decoração da quinta foi inspirada na popular série: do portão de entrada aos estábulos, o amarelo predominava. No pátio central, foi ainda montado um bar de madeira com várias referências a "Yellowstone".

Na entrada na Vistas Reales - depois de uma viagem com motoristas com chapéus de cowboys e ao som de uma playlist com canções da série -, fomos recebidos por Lara Álvarez, uma das mais populares apresentadoras de Espanha, com dois milhões de seguidores no Instagram, e Juan Mayne, Regional Content Director da SkyShowtime para a Península Ibérica: "Bem-vindos ao acampamento de 'Yellowstone'. Vamos começar com um churrasco, para terem energia para todas as tarefas".

As novidades do universo "Yellowstone"

Depois do almoço e da troca de roupa, os dois anfitriões do dia apresentaram as novidades da série. Lara Álvarez começou por lembrar que a segunda parte da quinta temporada se estreia a 14 de novembro e apresentou o primeiro teaser dos episódios.

Veja o teaser:

Integrando uma lista crescente de séries criadas pelo argumentista Taylor Sheridan disponíveis na plataforma, a SkyShowtime confirmou também que a sequela "The Madison", protagonizada por Michelle Pfeiffer, será a próxima série a ser lançada com base no universo "Yellowstone".

Em breve, a plataforma vai estrear ainda a segunda temporada da prequela "1923", protagonizada por Harrison Ford e Helen Mirren. A série acompanha a família Dutton à medida que enfrentam novos desafios no início do século XX, incluindo a expansão para o Oeste, a Lei Seca e a Grande Depressão.

Além disso, os espectadores podem aguardar a chegada de "Yellowstone 150", um novo documentário com Kevin Costner que explora o Parque Nacional de Yellowstone e investiga os acontecimentos que levaram à sua preservação.

Na conversa com os convidados, Juan Mayne, Regional Content Director da SkyShowtime para a Península Ibérica, destacou ainda uma nova produção da plataforma de streaming, fora do universo de "Yellowstone": "The Day of the Jackal", série protagonizada por Eddie Redmayne e Lashana Lynch e que vai contar com a participação de Úrsula Corberó ("La Casa de Papel), chega a 6 de dezembro.

Passeio de cavalo e "western show"

Depois da apresentação das novidades, os convidados foram desafiados para um passeio a cavalo pela quinta. Logo depois, um dos "cowboys" da Vistas Reales falou sobre a sua experiência e ofereceu uma pequena 'aula de doma', ensinando algumas regras básica para domar cavalos.

"Temos muito espaço para os cavalos. Não fazemos competição aqui e eles estão sempre muito tranquilos. Fazemos vários passeios e eles já sabem que tudo vai correr bem, não ficam stressados e, por isso, é seguro para todos", conta Marta, uma das monitoras da quinta, ao SAPO Mag.

O dia terminou com um "western show", que arrancou com um desfile de bandeiras de "Yellowstone". Durante aproximadamente 20 minutos, a equipa da quinta de Madrid mostrou as habilidades dos seus cavalos.

Veja o vídeo:

A segunda parte da quinta temporada de "Yellowstone" estreia-se a 14 de novembro na SkyShowtime.

* O SAPO Mag viajou até Madrid a convite da SkyShowtime.