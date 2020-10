Durante a emissão desta quinta-feira, dia 1 de outubro, do programa "Há Volta", da RTP1, Tiago Goes Ferreira foi atacado por um cisne. O momento aconteceu durante o programa em direto da Covilhã, enquanto o apresentador conversava com Joana Teles e Catarina Camacho.

"Uma pessoa a cuidar da sua sereia e é atacada", brincou Tiago Goes Ferreira nas redes sociais. "Não foi contratado", brincaram as colegas do apresentadora da RTP1.

Veja aqui o vídeo