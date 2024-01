Depois de uma chamada em direto, Manuel Luís Goucha decidiu invadir o programa "Dois às 10". Na reta final da emissão da passada sexta-feira, dia 19 de janeiro, o apresentador da TVI surpreendeu Cristina Ferreira e Cláudio Ramos.

Manuel Luís Goucha começou por oferecer iogurtes aos colegas. "Apareceu-me também uma bola de ténis. Portanto, com a Virgem Maria vai ser um casamento abençoado. (...) Trouxe um decreto para a rainha, ela é a rainha disto tudo - eu sou o rei e tu [Cláudio Ramos] és o príncipe herdeiro", brincou o apresentador.

"Decreto que Manuel Luís Goucha seja o apresentador oficial do casamento que ocorrerá na basílica de Mafra entre mim e meu noivo", pode ler-se no decreto. "Não podes casar a 7, 8, 9 e 10 de junho porque eu estou fora com casais amigos", acrescentou o apresentador, acrescentando que irá de férias com Joana Marques, Daniel Leitão, Vasco Palmeirim e a sua esposa, Bárbara Magalhães e os filhos dos dois casais.

"Vamos para a Disneyland. Tu podes casar lá, vestida de princesa, o noivo de príncipe, e como convidados, o Donald, o Mickey e o Pateta", brincou.

"Tu sabes que ontem alguém me dizia: 'mas ela a casar vai ser um casamento discreto'. Onde? onde é que tu és discreta?", contou o apresentador. "Mas eu posso saber porque é que já me querem casar?", questionou Cristina Ferreira.

Veja aqui o vídeo.