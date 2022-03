A muito aguardada prequela de "A Guerra dos Tronos" chega no verão, anunciou a HBO Max esta quarta-feira. A plataforma de streaming anunciou que "House of the Dragon", saga baseada em "Fire & Blood", de George R.R. Martin, vai estrear-se a 22 de agosto.

A série de 10 episódios passa-se 200 anos antes dos acontecimentos de "A Guerra dos Tronos" e conta a história da Casa Targaryen.

O primeiro teaser foi revelado em outubro do ano passado:

"House of the Dragon" será produzida por Martin, Ryan Condal (cocriador da série "Colony") e Miguel Sapochnik, que dirigiu seis episódios de "A Guerra dos Tronos".

Condal e Sapochnik serão os showrunners da produção, o primeiro como argumentista, o segundo como realizador de vários episódios, incluindo o piloto.

A série inclui no elenco principal Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Steve Toussaint, Eve Best, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel e Rhys Ifans.

No elenco adicional conta com a participação de Milly Alcock, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Emily Carey, Harry Collett, Ryan Corr, Tom Glynn-Carney, Jefferson Hall, David Horovitch, Wil Johnson, John Macmillan, Graham McTavish, Ewan Mitchell, Theo Nate, Matthew Needham, Bill Paterson, Phia Saban, Gavin Spokes, Savannah Steyn.