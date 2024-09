"House of the Dragon" não tem agradado a todos os fãs. A segunda temporada da prequela de "A Guerra dos Tronos" recebeu várias críticas negativas e George R.R. Martin poderá concordar com os espectadores.

No seu blog, o autor da saga "Song of Ice and Fire" revelou que, em breve, vai revelar o que "correu mal com 'House of the Dragon'".

"Não estou ansioso por outras coisas que preciso escrever, sobre o que correu mal com 'House of the Dragon'... Mas também preciso fazer isso, e vou fazê-lo," disse o escritor britânico, deixando no ar a ideia de que não gostou de tudo na série da Max.