Linda Hamilton é uma das novidades da série "Stranger Things".

A participação da atriz foi anunciada num evento de fãs da Netflix durante o fim de semana em São Paulo, no Brasil. Não foram reveladas informações sobre a sua personagem.

A série que homenageia o cinema dos anos 1980 consegue assim um dos seus maiores ícones para a sua quinta e última temporada, famosa pela interpretação de Sarah Connor na saga "Exterminador Implacável" e a série "A Bela e o Monstro".

Além do destaque incontornável para Winona Ryder, outros atores que se tornaram populares naquela época que já passaram pela cidade fictícia de Hawkins, no estado do Indiana, foram Sean Astin ("Os Goonies"), Paul Reiser ("Aliens") e Matthew Modine ("Nascido Para Matar").

Inicialmente previstos para 2025, não se sabe quando serão exibidos os últimos episódios de "Stranger Things": todos os argumentos estão prontos, mas a produção da série está em pausa em solidariedade com a greve dos argumentistas de Hollywood iniciada a 2 de maio e foi desmarcado o início da rodagem a 2 de agosto.

A quarta temporada foi divida em duas partes, lançadas a 27 de maio e 1 de julho de 2022.